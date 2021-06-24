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Пандемия COVID-19

Портал стопкоронавирус.рф предупредил о мошеннических сайтах-двойниках

Ресурс призвал граждан и СМИ быть внимательными

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Портал для информирования о ситуации с коронавирусом в России стопкоронавирус.рф в четверг предупредил о появлении большого количества мошеннических сайтов-двойников, которые используют его официальную символику, и призвал граждан и СМИ быть внимательными.

"Эти ресурсы используют официальную символику и айдентику сайта, но называются чуть иначе. Мы непременно направим обращения в Роскомнадзор. А россиян и СМИ призываем доверять только такому адресу: стопкоронавирус.рф", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Национальные приоритеты" Софии Малявиной.

По данным на 23 июня, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 179,2 млн человек, почти 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 368 513 случаев заражения, выздоровели 4 902 110 человек, умерли 130 895. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия COVID-19
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