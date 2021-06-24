Новосибирские власти считают, что темпы бурения скважин для добычи воды нужно увеличить

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Темпы бурения новых скважин для обеспечения водой населения Новосибирской области, где имеется проблема высокого уровня износа объектов водоснабжения, необходимо увеличить примерно в пять раз - до 100 скважин в год. Об этом сообщил на комитете заксобрания региона министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Денис Архипов.

"Если порядка десяти лет назад бурилось 20 и более скважин в плановом режиме, то сегодня приходится выполнять работы, к сожалению, по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Средства [на ликвидацию ЧС] выделяются не планово, а в рамках [резервного] фонда правительства Новосибирской области, когда скважины уже вышли из строя. Для того, чтобы ситуация улучшалась, нам нужно несколько лет в идеале бурить до 100 скважин ежегодно", - сказал Архипов.

Он отметил, что подземные водозаборы обеспечивают большую часть водоснабжения региона. При этом стоимость одной скважины колеблется от 10 до 40 млн рублей в зависимости от ее мощности и глубины залегания. Потребность в финансировании для проведения полного комплекса работ по обеспечению населения чистой водой министр оценил в 18 млрд рублей. С учетом этого министерство в заявке к бюджету 2022 года намерено сделать акцент на теме водоснабжения.

Денис Архипов добавил, что всего в области зарегистрировано более 2 тыс. скважин. Срок эксплуатации каждой из них составляет около 25 лет, однако имеются скважины, которые бурили 40-50 лет назад. При этом актуальной остается и проблема ветхих водопроводов. По словам министра, установленные в области тарифы на водоснабжение не позволяют запускать масштабные инвестиционные программы, поэтому власти оказывают поддержку муниципальным предприятиям через областной бюджет.

Архипов отметил, что количество подрядчиков, способных выполнить работы по бурению скважин для добычи воды, ограничено - в регионе действуют не более 4 специализированных предприятий. Также существует проблема ухода квалифицированных кадров из отрасли по причине выхода на пенсию и в более привлекательное направление бурения нефтяных скважин. Решение проблемы министр видит в формировании крупного заказа от властей.

Как ранее сообщал Денис Архипов, власти Новосибирской области направят в 2021 году по региональной подпрограмме "Чистая вода" на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, которые имеют высокий уровень износа, 907 млн рублей, что более чем в 3,5 раза больше показателей 2020 года. В настоящее время 86,9% населения региона обеспечено чистой питьевой водой. Согласно национальному проекту "Чистая вода" к 2024 году этот показатель должен превысить 90%.