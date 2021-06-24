Исследование: банки в 2021 году стали активнее продавать долги заемщиков до 25 лет

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российские банки и микрофинансовые организации (МФО) в 2021 году нарастили продажу проблемных долгов заемщиков в возрасте до 25 лет, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Так, доля переданных банками коллекторам долгов по договорам цессии (уступка прав на взыскание) заемщиков до 20 лет выросла с 0,2% от общего числа проданных долгов в 2020 г. до 0,7% - в 2021 году. Процент переданных долгов заемщиков от 21 до 25 лет также вырос с 2,6% в 2020 году до 2,8% в 2021 году.

При этом в более старших категориях заемщиков показатель снизился или вырос незначительно. Например, в самой многочисленной по доле уступленных коллекторам долгов категории заемщиков (старше 46 лет) показатель снизился с 36,6% в 2020 году до 34,7% в 2021 году.

Что касается МФО, то доля переданных ими долгов клиентов в возрасте до 20 лет выросла с 2,7% в 2020 году до 3% в 2021 году, в возрасте 21-25 лет - с 7% до 17% (сравнение по первому кварталу 2020 года и 2021 года)

Генеральный директор финансового маркетплейса Юником24 Юрий Кудряков отмечает, что доля молодых заемщиков МФО растет. Сейчас на категорию до 30 лет приходится 33% клиентов МФО против 26% годом ранее. "Причин несколько - активное развитие дистанционных каналов продаж самими МФО - как правило, онлайн-продукт понятен более молодой аудитории. Во-вторых, поиск МФО новой целевой аудитории. В-третьих, молодежь становиться более активной и самостоятельной, начиная работать уже с 18 лет и пытаясь закрыть свои потребности без родительской помощи", - говорит он.

В свою очередь управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель отмечает, что сейчас наблюдается "омоложение" кредитного портфеля, особенно в сегменте микрофинансирования. Он поясняет, что в моменте доход молодых заемщиков низкий либо непостоянный, однако спустя время именно они начинают активно работать над своей просроченной задолженностью, так как у них появляется семья, возникают новые потребности и финансовые планы, реализовать которые без использования кредитных средств практически невозможно.