ЦБ выпускает в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Банк России в пятницу выпускает в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналами 25 руб., 100 руб. и 200 руб. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

На лицевой стороне расположено рельефное изображение государственного герба РФ, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", дата: "2021 г." и номинал монеты, а также обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

Масса драгоценного металла в чистоте в выпускаемых в обращение монетах составляет для номинала 25 руб. - 3,11 г, 100 руб. - 15,55 г, 200 руб. - 31,10 г. Тираж монет каждого номинала составит до 100 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.