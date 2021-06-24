Кабмин выделит свыше 10 млрд рублей на выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Правительство РФ сегодня выделит свыше 10 млрд рублей на выплаты беременным женщинам в трудной финансовой ситуации, которые встали на учет в ранние сроки. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

"Сегодня выделим свыше 10 млрд рублей на специальные выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Речь идет о будущих мамах, которые находятся в трудной финансовой ситуации", - сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что это пособие вводится с 1 июля. По его словам, до рождения малыша каждый месяц женщина будет получать примерно 6 тыс. 300 руб. Он уточнил, что конкретная сумма будет зависеть от региона проживания. "В текущем году такую поддержку получат более 400 тыс. женщин, которые готовятся к материнству", - подытожил Мишустин.

Правительство также выделит свыше 36 млрд рублей на новые пособия родителям-одиночкам детей в возрасте 8-17 лет, оформить их можно с 1 июля.

"Еще одно пособие будет предоставлено мамам и папам, в одиночку воспитывающим детей, что зачастую крайне нелегко", - сказал глава кабмина.

Он уточнил, что с 1 июля будут выплачиваться средства на детей в возрасте от 8 до 17 лет, которые растут в неполных, малообеспеченных семьях. "Направим на это свыше 36 млрд рублей", - сказал Мишустин.

По его словам, размер такого пособия будет равен половине прожиточного минимума на ребенка в субъекте РФ, в среднем составит около 5,5 тыс. рублей в месяц. "До конца года выплату будут получать одинокие родители более 1 млн детей", - уточнил глава кабмина. Он обратил внимание, что новое пособие можно будет оформить в том числе через портал госуслуг, где появится специальная форма.

Мишустин подчеркнул, что эти средства являются адресной помощью тем, кто оказался в сложном материальном положении. "Чтобы помогать таким семьям, правительство продолжит выстраивать систему специального казначейства", - сообщил он, обратившись с просьбой к главе Минтруда Антону Котякову информировать граждан о возможностях получать новые выплаты.