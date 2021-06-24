Для размещения участников ВЭФ во Владивостоке подготовили 25 гостиниц

ВЛАДИВОСТОК, 24 июня. /ТАСС/. Во Владивостоке гостей и участников Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) готовы принять 25 гостиниц на 5,7 тыс. номеров. Об этом сообщил в четверг губернатор Приморского края Олег Кожемяко на совещании по подготовке к форуму под председательством вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

"Для размещения участников и гостей форума подтверждена готовность 25 гостиниц, включая гостиничный комплекс ДВФУ (Дальневосточного федерального университета - прим. ТАСС). Общий номерной фонд составил 5 780 номеров, стоимость не выше рекомендованной фондом "Росконгресс". В кампусе ДВФУ ремонтные работы будут завершены до 15 августа, к передаче планируется 3 927 номеров. Перечень ресторанов и кафе из 64 предприятий сформирован и направлен в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что международный аэропорт Владивосток уже разработал план мероприятий по подготовке обслуживания рейсов делегаций участников форума. Все регламентные работы, обучение персонала, и работы по организации размещения делегаций официальных лиц - завершены. Кроме того, планируется к форуму отремонтировать фасады 33 зданий во Владивостоке.

"Восстановлению фасадов объектов культурного наследия и многоквартирных домов на "гостевом" маршруте и в местах массового посещения подлежат 33 объекта. Это 18 многоквартирных домов, работы будут завершены до 20 августа, и 14 объектов федеральной собственности, пока не приступали к работам по шести объектам", - сообщил Кожемяко.

Он отметил, что благоустройство городских пространств в 2021 году требует дополнительных 554 млн рублей к 1,7 млрд уже выделенным из краевого бюджета. Эти средства должны пойти на ремонт автомобильной дороги по Русскому острову до поселка Экипажный - устройство освещения более 100 придомовых территорий по городу Владивостоку, обустройство площади Борцов Революции, строительство велосипедных и беговых дорожек, обустройство пирса набережной Спортивной гавани.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в очном формате. Все мероприятия форума также будут транслироваться в интернете через официальный сайт ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.