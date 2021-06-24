Мишустин: цены на билеты дальневосточной авиакомпании "Аврора" должны быть приемлемыми

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Объединенная дальневосточная авиакомпания "Аврора" начнет осуществлять первые полеты по 20 субсидируемым направлениям с июля. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, открывая заседание правительства.

"Правительство по поручению президента завершает работу по созданию объединенной дальневосточной авиакомпании на базе "Авроры". Она уже с июля начинает выполнять полеты по первым 20 субсидируемым маршрутам", - сообщил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что цены на билеты новой авиакомпании должны быть приемлемыми. "Важно, чтобы цены на авиабилеты [авиакомпании "Аврора"] были доступны для людей, которые там живут [на Дальнем Востоке]. Правительство выделит на такие цели свыше 1,5 млрд рублей", - сообщил Мишустин. Он подчеркнул, что это позволит более чем ста тысячам людей воспользоваться льготным тарифом.

"Люди смогут купить билет, к примеру, из города Советская гавань до Южно-Сахалинска по приемлемой цене - 2 тыс. 300 рублей", - сообщил премьер. При этом он отметил, что один из самых длительных перелетов между Хабаровском и Якутском обойдется в сумму около 10 тыс. 700 рублей.

По словам главы правительства, чтобы построить на Дальнем Востоке региональную сеть воздушных перевозок, объединенная авиакомпания "Аврора" в течение 5 лет пополнит свой парк 45 отечественными самолетами. Первый "Сухой Суперджет" должен поступить уже в этом году. Мишустин также проинформировал, что уже подписано соглашение о поставке 8 легких воздушных судов L-410 для местных линий. "Большой современный авиапарк позволит выполнять полеты более чем по 500 маршрутам", - подчеркнул премьер.

Говоря о возможности приобретения дешевых авиабилетов на рейсы авиакомпаний в города других федеральных округов для дальневосточников, Мишустин сообщил, что правительство ранее уже выделило 5 млрд рублей. "Благодаря такой программе, воспользоваться низкими тарифами в течение года смогут не менее 450 тыс. человек", - отметил он.