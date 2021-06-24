Путин 24 июня заслушает доклад Чемезова

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заслушает в четверг доклад главы "Ростеха" Сергея Чемезова, а также проведет несколько телефонных разговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Путин продолжает работать в Ново-Огарево. Сегодня Сергей Чемезов, глава "Ростеха", представит ежегодный доклад об итогах работы госкорпорации. Это объемный документ, который Чемезов обязан представлять главе государства", - сказал Песков.

Он добавил, что "также состоится беседа, сфера деятельности "Ростеха" более чем обширная, поэтому вопросов на повестке дня много".

"Кроме того, Путин продолжит сегодня телефонную дипломатию. На вторую половину дня запланировано несколько телефонных разговоров. По мере поступления будем давать информацию", - сказал Песков.

По его словам, в графике президента на четверг также запланированы другие непубличные мероприятия.