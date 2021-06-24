Минфин поддерживает предложение ввести временные экспортные пошлины на металлопродукцию

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минфин РФ считает необходимой дополнительную настройку налогообложения металлургической отрасли в случае превышения экспортных цен и поддерживает предложение Минэкономразвития по введению временных экспортных пошлин на некоторые виды металлопродукции. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания правительства.

"Мы считаем необходимым введение экспортных пошлин в текущем году как оперативные меры реагирования. В последующем считаем необходимым и дополнительную настройку наших налоговых систем налогообложения металлов в случае превышения цен в рамках благоприятной внешнеэкономической инфраструктуры. Мы, еще раз повторюсь, поддерживаем предложение о введении экспортных пошлин, начиная с августа текущего года", - сказал Силуанов.

Объемы поставок черных металлов из РФ на экспорт выросли в 2021 году в 1,6 раза, сообщил министр финансов в ходе заседания правительства. "Мы видим, что в текущем году объемы поставок на экспорт только по группе "черные металлы" увеличились в 1,6 раза. Видим, что действительно и цены на внутреннем рынке возросли, и металлургические компании получают по сути дела дополнительный незапланированный рентный доход, не связанный с ростом производительности труда или какими-либо факторами по модернизации", - сказал Силуанов.