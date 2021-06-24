Мишустин поручил срочно внести в кабмин проекты решений по экспортным пошлинам на металлы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил срочно внести в кабмин проекты решений о введении временных экспортных пошлин на металлопродукцию.

На заседании правительства РФ в четверг глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил о планах ввести экспортные пошлины на черные и цветные металлы на период с 1 августа до 31 декабря этого года включительно. Это предложение было поддержано главой Минфина Антоном Силуановым, главой Минпромторга Денисом Мантуровым и первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

"Коллеги, вопрос, который вы подняли, крайне важный и актуальный сегодня для страны. Прошу оперативно подготовить все необходимые документы для принятия решений и в буквальном смысле слова срочно внести их в правительство", - поручил глава кабмина.