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Акции металлургических компаний на Мосбирже упали на 4-7%

Это произошло на фоне предложения Минэкономразвития ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Стоимость акций крупнейших металлургических компаний в ходе торгов на Московской бирже снизилась на 4-7% на фоне предложения Минэкономразвития ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы. Об этом свидетельствуют данные торгов на 12:46 мск.

К этому времени акции ММК упали на 4,06%, до 60,97 рубля за бумагу, НЛМК дешевели до 230,92 рубля (-6,4%), "Русала" - до 52,6 рубля (-6,68%), "Норникеля" - до 23 846 рубля (-5,88%), "Мечела" - до 75,88 рубля (-4,57%), "Северстали" - до 1 487 рублей (-7,1%).

Акции дешевеют после заявления главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что министерство предлагает ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа до 31 декабря, она будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической ставки.

Теги
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
МЭР предлагает ввести временные пошлины на экспорт металлов с 1 августа до 31 декабря
Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что пошлина будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической, которая будет рассчитываться как минимальная ставка за тонну продукции
МЭР предлагает ввести временные пошлины на экспорт металлов с 1 августа до 31 декабря
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