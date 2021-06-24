Акции металлургических компаний на Мосбирже упали на 4-7%

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Стоимость акций крупнейших металлургических компаний в ходе торгов на Московской бирже снизилась на 4-7% на фоне предложения Минэкономразвития ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы. Об этом свидетельствуют данные торгов на 12:46 мск.

К этому времени акции ММК упали на 4,06%, до 60,97 рубля за бумагу, НЛМК дешевели до 230,92 рубля (-6,4%), "Русала" - до 52,6 рубля (-6,68%), "Норникеля" - до 23 846 рубля (-5,88%), "Мечела" - до 75,88 рубля (-4,57%), "Северстали" - до 1 487 рублей (-7,1%).

Акции дешевеют после заявления главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что министерство предлагает ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа до 31 декабря, она будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической ставки.