МЭР предлагает ввести временные пошлины на экспорт металлов с 1 августа до 31 декабря

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа до 31 декабря, она будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической ставки, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания правительства.

"По итогам совместной проработки с Минпромторгом, Минфином и другими ведомствами предлагается ввести временные экспортные пошлины на ключевые товары черной и цветной металлургии с 1 августа по 31 декабря 2021 года включительно, то есть на пять месяцев. И за это время разработать постоянно действующий механизм, который позволит аккумулировать часть прибыли этой сферы, благоприятной конъюнктуры в том случае, если ситуация продолжится в следующих годах, уже в бюджете", - сказал Решетников.

Он добавил, что пошлина будет комбинированная и будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической, которая будет рассчитываться как минимальная ставка за тонну продукции.

Минимальная специфическая пошлина на черный металл устанавливается в зависимости от цены продукции, на цветной металл - в зависимости от вида металла, заявил глава Минэкономразвития. "Для черных металлов сформировано четыре ценовых коридора, для каждого из которых определена своя минимальная стоимость пошлины. Для окатышей и иной продукции с индикативной стоимостью с ориентировочной долей до $400 за тонну - [ставка] минимум будет составлять $54 за тонну продукции, для плоского горячекатного проката для арматуры - не менее $115 за тонну, для холоднокатного проката, проволоки ориентировочной стоимостью до $1300 за тонну пошлина будет минимальная - $133 за тонну. И, наконец, нержавеющие стали и ферросплавы и все что свыше порога, который я сказал - $150 за тонну", - заявил Решетников.

Кроме того, для цветных металлов специфическая пошлина рассчитывается в зависимости от вида металла: на медь минимальная специфическая ставка пошлины составит $1226 за тонну, на никель - $2321 за тонну, на алюминий - $254 за тонну, добавил Решетников.

В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров заявил на заседании правительства, что ведомство вынуждено поддержать предложение Минэкономразвития. "Мы вынуждены согласиться с предложением коллег из Минэкономразвития с учетом того, что предложенное решение является временным", - сказал он. При этом, по словам министра, можно было использовать другие инструменты регулирования цен, однако ввод экспортных пошлин является наиболее "щадящим" для компаний.