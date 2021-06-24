Белоусов: поддерджа несырьевого неэнергетического экспорта является приоритетом РФ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Поддержка несырьевого неэнергетического экспорта является приоритетом, который был установлен президентом, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе заседания правительства.

"Поддержка несырьевого, неэнергетического экспорта остается нашим безусловным приоритетом, установленным президентом Российской Федерации", - сказал Белоусов.

По его словам, в соответствии с этим приоритетом установлены планы и KPI по несырьевому неэнергетического экспорту.

Перенос мировых цен на внутренний рынок

Российская экономика не готова к лавинообразному переносу мировых цен на внутренний рынок, заявил Белоусов.

"Наша экономика сейчас не готова, скажу это прямо, к такому лавинообразному, шоковому, я бы сказал, переносу мировых цен на внутренний рынок, который мы наблюдаем последний год", - сказал Белоусов.

Регулирования цен на металлы

Правительство разработает постоянно действующие механизмы налогового регулирования ситуации с ростом цен на металлы, заявил Белоусов.

"Принимаемые меры не являются альтернативой и не должны затормозить ту работу, которая развернута сейчас госзаказчиками и металлургическими компаниями по корректировке контрактных цен. Ту работу, которую сейчас проводят компании под эгидой Минпромторга и Минстроя. Тем более, что это касается не только текущего года, но и последующих годов - 2022-2024 годы. По итогам этой работы, начиная с 2022 года, нам предстоит принять соответствующие налоговые, более-менее постоянные решения по защите внутреннего рынка", - сказал Белоусов.

Введение пошлин

Введение временной экспортной пошлины на металлы, это не наказание металлургических компаний, а меры по защите внутреннего рынка, заявил Белоусов.

"Хочу подчеркнуть, что введение пошлин - это не наказание металлургов. Тем более, что [глава Минпромторга] Денис Валентинович [Мантуров] совершенно справедливо сказал, что металлурги несут на себе большую и социальную нагрузку, и экологическую нагрузку, и т.д. Это часть комплекса защитных мер внутреннего рынка", - сказал Белоусов.