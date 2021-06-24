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Пандемия COVID-19

Генеральный секретарь ООН призвал к введению налога на богатство

Всего за один год состояние самых богатых людей мира увеличилось на $5 трлн, отметил Антониу Гутерриш

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Введение налога на богатство помогло бы профинансировать социально-экономическое восстановление мира после пандемии. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Европарламенте.

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"К настоящему времени, всего лишь за один год, состояние самых богатых людей мира увеличилось на 5 трлн долларов. Я повторяю мой призыв к правительствам рассмотреть возможность введения налога солидарности или налога на богатство на состояние этих людей, а также тех, кто получил выгоду от пандемии, чтобы финансировать социально-экономическое восстановление", - сказал он.

Гутерриш добавил, что в результате пандемии "сотни миллионов человек оказались за чертой бедности", а целые страны столкнулись с угрозой банкротства. "Половина населения Земли не имеет доступа к необходимым услугам здравоохранения", - отметил он.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
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