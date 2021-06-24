Мишустин обозначил задачи поддержки развития технологий 3D-печати в России

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Развитие технологий 3D-печати в России требует создания нормативной базы, подготовки кадров, поддержки экспорта и импортозамещения в этой сфере. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, где обсуждался проект стратегии развития аддитивных технологий на период до 2030 года.

"Чтобы повысить конкурентоспособность российских производителей, которые работают с 3D-технологиями, предстоит решить целый ряд задач: создать нормативную базу, необходимую для их внедрения в производство, обеспечить подготовку кадров, как в вузах, так и в организация среднего профессионального образования, стимулировать импортозамещение иностранных разработок отечественными продуктами и активно продвигать наши технологии на внешнем рынке", - сказал премьер.

По его словам, внедрение технологий 3D-печати является важной частью реализации национальных целей, поставленных президентом. "Новые технологии дают возможность заметно сократить время от разработки изделия до выпуска готовой продукции, снизить потребление энергии при производстве, а главное - создавать такие изделия и конструкции, появление которых еще вчера казалось невозможным", - сказал Мишустин. Премьер отметил, что спрос на аддитивную продукцию устойчиво растет по всему миру, и именно эта индустрия способна оперативно предложить нестандартные решения и в короткие сроки нарастить объемы производства, как это было в период пандемии с выпуском оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, в том числе респираторов и комплектующих для аппаратов ИВЛ.

Мишустин обратил внимание, что за прошлый год поставки аддитивного оборудования и комплектующих на экспорт российскими компании выросли более чем в четыре раза, увеличились также и продажи на внутреннем рынке.

Аддитивные технологии - совокупность технологий, которые создают 3D-объект, добавляя материал способом "слой на слой".