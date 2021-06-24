СМИ: Skoda остановит часть производства из-за недостатка электронных компонентов

ПРАГА, 24 июня. /ТАСС/. Чешская автомобилестроительная компания Skoda из-за недостатка электронных компонентов на будущей неделе остановит часть производства машин. Об этом сообщил в четверг специализированный журнал профсоюза данного предприятия.

Согласно изданию, производство автомобилей на будущей неделе будет полностью остановлено на заводе у села Квасины в Краловеградецком крае. Там производятся модели Superb, Superb Combi, Kodiaq и Karoq.

Skoda испытывает острый недостаток комплектующих, в первую очередь это касается электронных компонентов. Из-за простоя в производстве на предприятии отменяются целые рабочие смены. Профсоюз Skoda прогнозирует, что поставки будут сокращаться.

Рабочие, которые вынуждены оставаться дома из-за приостановки производственного процесса, получают 85% месячного заработка. В эту сумму включены традиционные премии. Skoda в настоящее время переживает самые тяжелые времена за последние 30 лет, прошедшие с момента ее вступления в международный концерн Volkswagen.