"Камаз" к 2024 году внедрит в электробусы системы электронных помощников водителя

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. "Камаз" планирует до 2024 года внедрить в свои электробусы автоматизированные системы помощи водителям, так называемые ADAS второго уровня, заявил заместитель главного конструктора ПАО "Камаз" - главный конструктор по автомобилям Научно-технического центра "Камаза" Андрей Савинков.

"На 2023-2024 года у нас планируется введение АDAS систем. Что имеется ввиду: это помощники по безопасности, которые обеспечивают пока что не автономное движение, но, по крайней мере, часть функций, которые позволяют получить более безопасное и качественное вождение. […] ADAS второго уровня, который оценивает, скажем, мертвые зоны, позволяет удерживать электробусы в полосе, аварийную остановку в зависимости от состояния водителя, - это все уже будет реализовано ближайшие 2-3 года", - рассказал он на конференции "Электротранспорт и новая энергетическая инфраструктура" в рамках форума Renwex-2021.

Как добавил Савинков, появление полностью беспилотного пассажирского транспорта возможно за горизонтом 2035 года и только после урегулирования законодательных вопросов.

О системе ADAS

Работа системы активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system) заключается в определении объектов и считывании дорожных знаков, что позволяет повысить безопасность движения на дорогах. Ассоциация инженеров автомобильной промышленности выделяет пять уровней ADAS в зависимости от степени участия водителя в управлении автомобилем. Пятый уровень предполагает полностью автоматизированное движение транспортного средства.