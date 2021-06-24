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Кризис в Белоруссии

ЕС принял экономические секторальные санкции против Белоруссии

© AP Photo/Francisco Seco

ЕС принял экономические секторальные санкции против Белоруссии - заявление.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
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