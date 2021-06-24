Путин: Ростех выполнил задачи, которые ставились перед ним при создании

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что госкорпорация "Ростех" выполнила задачи, которые ставились при ее создании.

"Мы создавали Ростех как организацию, которая могла бы удержать оставшиеся в руках государства осколки, можно сказать, оборонной промышленности Советского Союза и могла бы организовать должным образом работу для того, чтобы обеспечить нашу армию и флот современным оружием. Эта задача, безусловно, выполнена", - сказал глава государства в четверг на встрече с руководителем госкорпорации Сергеем Чемезовым.

При этом в последние годы Ростех, как отметил Путин, "превратился в многопрофильную организацию, которая работает по очень многим направлениям в реальном секторе экономики".