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Путин: Ростех выполнил задачи, которые ставились перед ним при создании

Как отметил президент РФ, в последние годы госкорпорация превратилась в многопрофильную организацию

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что госкорпорация "Ростех" выполнила задачи, которые ставились при ее создании.

"Мы создавали Ростех как организацию, которая могла бы удержать оставшиеся в руках государства осколки, можно сказать, оборонной промышленности Советского Союза и могла бы организовать должным образом работу для того, чтобы обеспечить нашу армию и флот современным оружием. Эта задача, безусловно, выполнена", - сказал глава государства в четверг на встрече с руководителем госкорпорации Сергеем Чемезовым.

При этом в последние годы Ростех, как отметил Путин, "превратился в многопрофильную организацию, которая работает по очень многим направлениям в реальном секторе экономики".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧемезов, Сергей Викторович
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