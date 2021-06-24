РЭО будет помогать бизнесу в отрасли по обращению с отходами через выкуп облигаций

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Правительство РФ ввело новую меру поддержки бизнеса в сфере обращения с отходами. Теперь Российский экологический оператор (РЭО) сможет выкупать облигации компаний, которые они будут выпускать для привлечения средств на создание инфраструктуры по обращению с отходами, срок погашения будет составлять 10 лет, а процентная ставка купона - 3% годовых, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко в четверг.

"22 июня постановлением правительства РФ был расширен перечень мер поддержки отрасли обращения с ТКО. Документ подписал глава правительства Михаил Мишустин. Теперь Российский экологический оператор сможет финансировать создание мощностей по обработке и утилизации отходов через выкуп облигаций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили, что теперь инвесторы в мощности по обработке и утилизации ТКО смогут выпускать свои облигации, чтобы привлечь средства на финансирование проекта, а РЭО за счет субсидии, предоставляемой ему из федерального бюджета в виде имущественного взноса, сможет выкупать эти ценные бумаги. Срок погашения облигаций будет доставлять не более 10 лет, а процентная ставка купона - 3% годовых.

"Это востребованный рынком инструмент поддержки, который позволяет создать комфортные условия для участия в проектах, как со стороны частных инвесторов, так и со стороны финансовых организаций и ППК РЭО как института развития", - приводятся в сообщении слова гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

Абрамченко отметила, что изначальные меры по поддержке бизнеса в сфере обращения с ТКО не были эффективны. Теперь правительство будет создавать целый ряд мер поддержки, которые станут "импульсом" реформы обращения с отходами. "В дальнейшем мы рассматриваем как меру поддержки льготный лизинг оборудования, возмещение части стоимости банковской гарантии и другие. Новые механизмы поддержки только развивающейся отрасли должны дать необходимый импульс", - приводятся в сообщении ее слова.