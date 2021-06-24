ИЛ-114-300 с российским двигателем выйдет в серию в 2023 году

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Серийное производство пассажирского самолета ИЛ-114-300 с российским двигателем начнется в 2023 году, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Да, обязательно. В 2023 году будет Ил-114 с нашим двигателем. Он пойдет уже в серию", - сказал Чемезов.

По его словам, на самолет есть спрос со стороны региональных авиакомпаний. "Самолет очень хороший. Уже сегодня на него большой спрос, особенно у региональных авиакомпаний, потому что он может приземляться не только на бетонную, но и на грунтовые полосы, и без специального оборудования в аэропортах", - сказал он.

Говоря о двигателе ПД-14 для самолета МС-21, Чемезов отметил, что его испытания завершены. "Мы уже завершили его испытания, получим сертификаты и сможем уже производить серийно. В начале следующего года мы будем уже предлагать нашим авиакомпаниям готовые самолеты, серийные самолеты", - сказал глава Ростеха.