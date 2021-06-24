Путин отметил проблему недобросовестной конкуренции в отношении самолета МС-21

НОВО-ОГАРЕВО, 24 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил проблему недобросовестной конкуренции в отношении разрабатываемого российского самолета МС-21.

"Я знаю о проблемах, связанных с так называемой недобросовестной конкуренцией в отношении нашего новейшего самолета МС-21", - констатировал глава государства на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

При этом Путин поинтересовался у своего собеседника, когда самолет будет летать и выйдет в серию. Чемезов проинформировал, что сборка МС-21 будет запущена серийно "уже на следующий год".

Президент также отметил, что новый авиалайнер будет обладать целиком инновационным крылом.

"Крыло инновационное будет, современное, из нашего материала, то есть мы уже ни от кого не зависим", - подтвердил Чемезов.

О самолете

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Базовая версия самолета с американскими двигателями PW1400, которая сейчас проходит сертификационные испытания, называется МС-21-300. Предполагается, что заказчики самолета смогут выбирать, с каким двигателем они будут эксплуатировать самолет.

Также в будущем предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-400 (как сообщалось ранее - до 250 мест).

В конце 2020 года совершил первый полет самолет МС-21-310 с российскими двигателями.