Серийное производство вертолетного двигателя ВК-650В начнется в 2023 году

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Начало серийного производства двигателей ВК-650В для вертолетов Ка-226Т и "Ансат" запланировано на 2023 год. Об этом заявил в четверг генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину, который транслировался в эфире телеканала "Россия-24".

"В серию этот двигатель пойдет уже в 2023 году, тоже сейчас заканчиваются, ведутся испытания. Сейчас это стендовые испытания, на следующий год уже будут в составе вертолета, и в 2023 году мы запустим уже в серию", - сказал он.

По словам Чемезова, двигатель ВК-650В производства "Объединенной двигателестроительной корпорации" призван заменить американские двигатели Pratt&Whitney на российских вертолетах.

В 2019 году предприятие "ОДК-Климов" объявило о начале разработки нового газотурбинного турбовального двигателя ВК-650В. Эта силовая установка предназначена для вертолетов Ка-226Т и "Ансат". Новый двигатель должен превзойти по своим характеристикам все имеющиеся аналоги.