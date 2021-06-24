S7 Airlines открыла продажу билетов на регулярный авиарейс из Владивостока в Токио

ВЛАДИВОСТОК, 24 июня. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов на прямой регулярный рейс из Владивостока в Токио, который будет выполняться с 6 июля, сообщила пресс-служба перевозчика.

"S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld, открыла продажу билетов на прямой регулярный рейс из Владивостока в Токио (аэропорт Нарита). Рейс из Владивостока в Токио будет выполняться по вторникам начиная с 6 июля. Вылет из Владивостока в 13:20, прилет в Токио в 14:40. Обратный рейс вылетает из Токио в 15:40 и прилетает во Владивосток в 19:15", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo. Отмечается, что правила въезда в зарубежные государства и из зарубежных государств в Российскую Федерацию могут меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки, поэтому перед вылетом рекомендуется проверять актуальные требования к пассажирам.