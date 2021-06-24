В Ставрополье забронировали путевки на 800 млн рублей по программе кешбэка за туры

ПЯТИГОРСК, 24 июня. /ТАСС/. В Ставропольском крае продали путевки на туры с кэшбэком общей стоимостью 800 млн рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе губернатора.

"Ставрополье входит в топ-5 регионов по бронированию отдыха в <...> рамках [программы кешбэка за туры] - на долю края приходится свыше 15% проданных путевок. В целом их общая стоимость составляет 800 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из края в программе участвует 101 организация санаторно-гостиничного комплекса. Губернатор Владимир Владимиров поручил обеспечить включение в нее всех санаториев, средств коллективного размещения на Кавминводах.

"Это помощь и людям, и региону. Программа дает ставропольским курортам дополнительные возможности для развития, к нам смогут приехать еще больше отдыхающих. Поэтому очень важно, чтобы возврат средств за путевку был доступен повсеместно на Кавказских Минеральных Водах", - сказал Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

Четвертый этап продажи туров с кешбэком за отдых в России начался 16 июня и продлится до 31 июля. Отправиться в путешествие в любой регион РФ можно будет с 1 октября по 24 декабря. Оплатить поездку необходимо картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы, и на карту в течение пяти дней вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Количество транзакций не ограничено.

Предыдущий этап продажи туров с кешбэком начался 18 марта и продлился до 15 июня. Завершить путешествие в рамках этого этапа необходимо до 30 июня. По данным туроператоров, этот этап туристического кешбэка благоприятно отразился не только на темпах продаж, но и на их глубине, сообщила Ассоциация туроператоров России. Продажи туркомпаний выросли в разы.