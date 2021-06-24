Псковская область получит дополнительные средства из госбюджета на газификацию

ПСКОВ, 24 июня. /ТАСС/. Псковская область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на проведение газификации населенных пунктов, сообщил в четверг секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, добавив, что соответствующая договоренность достигнута по итогам его встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Для Псковской области тема газификации территории крайне актуальна, так как в регионе расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов. По этому показателю область занимает второе место в стране, все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров и медучреждений. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что считает недопустимым, чтобы граждане России платили за подключение домовладений к газу, и поручил правительству и регионам разработать соответствующий план газификации субъектов РФ.

"По итогам моей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, вышло его поручение проработать вопрос о дополнительном финансировании газификации Псковской области. Будем вместе с командой губернатора добиваться его безусловной реализации", - сказал Турчак, выступая с докладом на XXVII конференции псковского регионального отделения партии "Единая Россия".

По его словам, ускоренная газификация Псковской области - это "важнейший приоритет". "Вы помните, как начиналась эта работа, какой уровень газификации был у нас, какой есть сегодня. За последние годы нам вместе удалось поднять этот уровень до 55%, это ничтожно мало. В ближайшие 4 года будет построено 650 километров сетей, будут газифицировано почти 30 населенных пунктов, в их числе Новоржев, Пушкинские горы, Красногородск, Гдов и Пустошка", - отметил Турчак.

Власти Псковской области совместно с "Газпромом" к 2025 году газифицируют населенные пункты в 15 районах, а также обеспечат доступ к этому топливу для перспективных агропромышленных площадок. Инвестиции "Газпрома" в рамках программы составят более 8,4 млрд рублей. За счет реализации программы будут газифицированы населенные пункты в Гдовском, Опочецком, Пустошкинском, Струго-Красненском, Новосокольническом, Невельском, Новоржевском, Пушкиногорском, Красногородском, Великолукском, Куньинском, Себежском, Усвятском, Островском и Плюсском районах.