Ozon предложил обязать курьеров проверять паспорт при онлайн-продаже рецептурных лекарств

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Онлайн-площадка Ozon предложила провести эксперимент по продаже рецептурных лекарств в Московском регионе и Белгородской области с идентификацией покупателей с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) по паспорту и Страховому номеру индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом руководитель GR-проектов Ozon Алексей Киселев-Романов сообщил, выступая на дискуссии "Роль интернет- торговли в развитии цифровизации здравоохранения" в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России 2021" (ЦИПР).

"Система достаточно сложная - отпуск рецептурного препарата требует повышенного контроля. Недостаточно одного идентификатора как СНИЛС - есть риски неправомерной авторизации через портал Госуслуг. То, что мы предлагаем - авторизация через ЕСИА. Там идентификация через СНИЛС, но нам нужен второй идентификатор, чтобы убедиться, что это именно тот человек, - паспорт. Курьер будет обязан проверить паспорт при вручении заказа", - отметил он.

Ранее Минэкономразвития предложило провести в России эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств (за исключением наркотических, сильнодействующих и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%). Экспериментальный правовой режим по дистанционной продаже рецептурных лекарств в ряде регионов предложила установить онлайн-площадка Ozon. По словам Киселева-Романова, Ozon обратился в МЭР с предложением провести эксперимент в регионах - лидерах по цифровизации три месяца назад.

"Белгородская область абсолютный лидер по цифровизации, также есть Московская область и Москва. Проведение экспериментального режима именно в этих регионах состоит в том, что, как Минздрав планирует, к 2023 году будет создан федеральный реестр электронных рецептов. Но к этому моменту у нас не будет возможности "откатать" и увидеть все риски на региональном уровне", - пояснил он.

Онлайн-площадка рассчитывает, что онлайн-продажа рецептурных лекарств сделает более прозрачным регулирование рынка в рамках системы мониторинга движения лекарственных препаратов.