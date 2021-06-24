Китай подал иск в ВТО против Австралии из-за антидемпинговых мер

ПЕКИН, 24 июня. /ТАСС/. Пекин подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Канберры в связи с антидемпинговыми и компенсационными мерами Австралии в отношении китайского импорта железнодорожных колес, ветровых установок и раковин из нержавеющей стали. Об этом в четверг сообщило Министерство коммерции КНР.

"24 июня Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров ВТО в связи с антидемпинговыми и компенсационными мерами Австралии в отношении ввозимых из Китая железнодорожных колес, ветровых установок и раковин из нержавеющей стали", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как уточнил на брифинге официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, в 2019 году Австралия приняла и расширила антидемпинговые меры в отношении импортированных из Китая железнодорожных колес и ветровых установок. В 2020 году были также расширены антидемпинговые и компенсационные меры в отношении ввозимых из КНР раковин из нержавеющей стали. "Китай надеется, что Австралия примет конкретные меры для исправления своих неверных действий <…> и как можно скорее вернет двусторонние торговые отношения в нормальное русло", - указал официальный представитель ведомства.

В прошлом году правительство Австралии сообщило о том, что обратится во Всемирную торговую организацию, чтобы оспорить пошлины на импорт ряда австралийских товаров, введенные Китаем. Речь, в частности, идет об импорте австралийского вина.

Отношения двух стран начали ухудшаться с 2018 года, когда Австралия не допустила китайскую компанию Huawei к поставкам ее оборудования для создания в стране сети 5G, а в 2019 году Канберра раскритиковала власти КНР из-за предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзяне и Гонконге. Еще сильнее отношения Австралиии Китая обострились после призыва австралийских властей в апреле 2020 года к проведению международного расследования с целью установления причин и обстоятельств распространения коронавируса из китайского Уханя.

После заявлений австралийских чиновников, упрекавших Китай в сокрытии достоверных сведений об инфекции, Пекин ввел пошлины почти в 80% на ячмень и 107-212% на вино, поставляемые из Австралии, а также запретил поставки говядины от четырех ведущих австралийских производителей. Канберра в ответ заявила о своей готовности обратиться с жалобой на торговые санкции Китая в ВТО.