Эксперт заявил, что рестораны Москвы потеряют 30% выручки из-за "бесковидного" режима

Летние веранды и сезонные кафе в Москве до 12 июля будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов, говорилось ранее в указе мэра столицы Сергея Собянина.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Заведения общественного питания в Москве потеряют около 30% выручки из-за введения "бесковидного" формата работы с 28 июня, несмотря на допуск посетителей до 12 июля на летние веранды без QR-кодов. Об этом сообщил в четверг ТАСС советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

"Летние веранды, конечно, помогут, но выручка [ресторанов и кафе] все равно сократится - процентов на 30%, по нашим оценкам. Поскольку, во-первых, к ночной работе заведений это вообще не относится, а во-вторых, аномальная жара не очень располагает к сидению на открытой веранде", - сказал Свириденко.

По его словам, ожидать, что с 12 июля удастся прекратить все ограничения, "пока не приходится, поскольку до этого времени вакцинировать всех не удастся". При этом он считает, что власти в своем решении об ограничениях для отрасли исходят из текущей эпидемиологической ситуации, и оно "лучше, чем закрытие".

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве (кроме летних веранд и сезонных кафе) смогут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код.