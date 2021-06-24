"Транснефть" не получала заявки на поставки нефти на НПЗ "Нафтан" в III квартале

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. "Транснефть" не получала от российских компаний заявки на поставки нефти на белорусский НПЗ "Нафтан" в третьем квартале. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Заявок на третий квартал от российских компаний не было", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов в рамках телефонной конференции с аналитиками и инвесторами сообщил, что в июне у компании также были заявки только на поставку нефти на Мозырский НПЗ. Компания ведет поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Белоруссии в полном соответствии с существующими заявками и считает, что отсутствие заявок на поставку нефти на "Нафтан" не повлияет на показатели операционной деятельности компании.

Минфин США 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности НПЗ "Нафтан". По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.