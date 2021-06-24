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Международные резервы РФ за неделю сократились до $595,1 млрд

По состоянию на 11 июня они составляли $604,8 млрд

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 18 июня 2021 года снизились на $9,7 млрд и составили $595,1 млрд, говорится в материалах Банка России.

По состоянию на 11 июня международные резервы составляли $604,8 млрд.

Международные резервы снизились в результате отрицательной курсовой переоценки и снижения цен на золото, отмечает регулятор.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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