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Wildberries отмечает двукратный рост спроса на шубы

В июне 2021 года по сравнению с декабрем средняя стоимость шубы из эко-меха снизилась на 47%, до 4 750 рублей

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал двукратный рост спроса на шубы в июне. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В июне в аналитической службе Wildberries отметили несезонный рост спроса на шубы: с 1 по 23 июня россияне заказали на 82% больше шуб, чем годом ранее. Динамичнее всего спрос рос на экологичные шубы-чебурашки (+123% год к году) и шубы из натурального меха (+121%)", - сообщили в компании. Повышенный интерес к меховым изделиям в компании связывают с активизацией так называемых черри-пикеров - охотников за скидками.

Как подсчитали аналитики Wildberries, в июне 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года средняя стоимость шубы из эко-меха снизилась на 47%, до 4 750 рублей, шуб-чебурашек - на 15%, до 8 095 рублей, натуральных шуб - на 10%, до 24 175 рублей. Наибольшим спросом в июне 2021 пользуются шубы из натурального меха. Самой популярной моделью стало меховое пальто серого цвета. Среди эко-шуб по продажам в июне 2021 г. лидирует удлиненное приталенное пальто из переливающегося полиэстера, из всех шуб-чебурашек чаще всего выбирают модель оверсайз нежно-голубого цвета.

"Самое дорогое полупальто из натурального меха за 151 000 рублей приобрела жительница Бийска Алтайского края. Удлиненная шуба черного цвета стоимостью 144 000 рублей была доставлена в Торжок Тверской области, а шубу-трансформер жемчужного цвета за 80 000 рублей заказала покупательница из Александровска Пермского края", - отметили в компании.

По данным Wildberries, в летний период может быть приобретено около 20% от всего годового объема проданных шуб.

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