Принадлежащая китайской Ant Group платформа запустила новую сеть для блокчейна

ШАНХАЙ, 24 июня. /ТАСС/. Принадлежащая финансово-технологической компании Ant Group платформа AntChain представила собственную сеть, которая позволит улучшить взаимодействие между различными платформами блокчейна. Об этом сообщает в четверг шанхайский информационный ресурс "Пэнпай".

Получившая название Blockchain Transmission Network (BTN) сеть имеет широкий доступ для подключения в Шанхае, Чжанцзякоу, Гонконге, Сингапуре и Франкфурте, что позволит легко использовать ее платформами блокчейна из Китая, Европы и Юго-Восточной Азии. В планах компании также открытие в будущем еще 16 точек доступа.

AntChain в 2018 году столкнулась с трудностями в трансграничных переводах на основе технологии блокчейна, поэтому решила найти решение этой проблемы, приводит портал слова технического директора Ant Group (входит в Alibaba) Чжан Хуэя. BTN, уточнил, в свою очередь, глава AntChain Янь Ин, позволит значительно повысить пропускную способность сетей блокчейна, примерно на 80% снизить затраты и на 40% сократить задержку в передаче информации.

Ant Group занялась разработкой своих собственных блокчейн-решений в 2015 году. Как пишет ресурс, впоследствии компания четыре года подряд занимала первое место в мире по числу патентных заявок в технологии блокчейна.