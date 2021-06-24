Зеленский ввел в действие решения о санкциях против российских банков и авиакомпаний

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики. Соответствующая информация в четверг опубликована на сайте офиса главы государства.

Как Украина вводила санкции в отношении российских физических и юридических лиц

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа Зеленского.

В список попали, помимо прочих, Банк Москвы, Киви банк, Генбанк, а также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых "Колибри" и "Юнистрим". Ограничительные меры введены на три года.

Санкции предполагают различные меры, среди которых: блокирование активов; запрет вывода капитала за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины; остановка финансовых операций и прочее.

Всего в списке юридических лиц, в отношении которых применены ограничения, 55 финансовых организаций. Кроме того, санкции направлены и против трех физических лиц, двое из которых указаны как основатели Севастопольского морского банка.

Зеленский ввел в действие решение о санкциях против российских авиакомпаний, в числе которых Аэрофлот, Россия, Уральские авиалинии и другие.

Санкции против бизнесменов

Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении санкций в отношении бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, а также против генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе. Согласно документу, максимальные санкции, которые предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций и прочее, вводятся на три года.