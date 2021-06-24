Белый дом подтвердил запрет на импорт поликремния от компании из КНР

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. США запрещают импорт поликремния китайской компании Hoshine Silicon Industry на основании утверждений об "использовании принудительного труда". Как отмечается в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Белого дома, Служба таможенного и пограничного контроля США (USCBP) выпустила запрет на ввоз данной продукции.

"USCBP выпустила указ о запрете разрешения [на импорт] продукции на основе диоксида кремния компании Hoshine Silicon Industry, расположенной в Синьцзяне, и ее дочерних предприятий. Данное решение основано на информации о том, что компания использует принудительный труд, - говорится в тексте. - <...> В связи с этим сотрудникам службы во всех портах поручено незамедлительно начать задержание грузов, содержащих продукцию на основе диоксида кремния Hoshine Silicon Industry или материалы, полученные на основе продуктов диоксида кремния. USCBP расследует данные о [продукции] с использованием принудительного труда в цепочках поставок в США и продолжит расследование утверждений об [использовании принудительного труда] в производстве поликремния и других отраслях в Синьцзяне и других местах".

Как сообщало в среду агентство Reuters, данный материал необходим США для создания солнечных панелей. Минторг США ранее внес Hoshine Silicon Industry и еще четыре компании из КНР в черный список в связи с тем, что они, по мнению американских властей, причастны "к нарушениям прав человека и злоупотреблениям" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. В отношении организаций, находящихся в списке, действует режим ужесточенного экспортного контроля.

Обострение отношений Пекина со странами Запада вызывает тема прав нацменьшинств в Китае. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании принудительного труда находящихся там людей. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании сети пенитенциарных учреждений в СУАР. Весной этого года США, Канада, ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для введения Китаем ответных санкций.