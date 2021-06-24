Гватемала намерена приобрести дополнительное количество вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Гватемала рассчитывает приобрести в ближайшее время достаточное количество доз российской вакцины "Спутник V" для завершения вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло Вила на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Наше главное желание заключается в том, чтобы гватемальский народ как можно скорее получил необходимое количество доз вакцины "Спутник V", - отметил он. - Надеемся, что в скором времени это произойдет и мы сможем реализовать план вакцинации нашего населения. Мы убеждены, что сможем получить эту братскую помощь от народа России. Это особенно важно в условиях пандемии коронавирусной инфекции".

Гватемальский министр сообщил, что на этот счет уже состоялись переговоры в Российском фонде прямых инвестиций и Минздраве РФ. Он напомнил также о том, что Гватемала стала 10-й латиноамериканской страной, которая зарегистрировала "Спутник V".

Глава МИД Гватемалы обратил внимание на огромный потенциал развития торгово-экономического взаимодействия с Россией и странами Евразийского экономического союза посредством увеличения экспорта гватемальской продукции, привлечения инвестиций и наращивания встречных поставок на рынки Центральной Америки. "Такое взаимодействие способствует сближению наших стран, несмотря на то что географически мы находимся далеко друг от друга, - подчеркнул он. - Надеемся на визит российского министра Лаврова во второй половине текущего года. Этот визит приобретает особую значимость в связи с тем, что мы будем отмечать 200-летие независимости нашего Центральноамериканского региона".