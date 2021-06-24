МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. X5 Group выделила цифровой бизнес в отдельную структуру, примет решение о привлечении инвесторов в течение года. Об этом говорится в сообщении компании.

"X5 объявляет о выделении цифровых бизнесов ("Vprok.ru Перекресток", сервисы экспресс-доставки и "Около") в отдельную структуру в составе группы. Решение о выделении было одобрено наблюдательным советом Х5", - говорится в сообщении.

Компания подтвердила планы по привлечению инвесторов на открытом рынке капитала или инвестиции через стратегическое партнерство. Также рассматривается самостоятельное развитие в рамках Х5.

"В течение года планируется более детальная проработка стратегических опций по развитию компании цифровых бизнесов", - отметили в компании.

X5 Group управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток" и гипермаркетами под брендом "Карусель", а также дискаунтерами "Чижик". У компании несколько сервисов доставки: "Пятерочка доставка", "Перекресток быстро", "Перекресток впрок", агрегатор сервисов экспресс-доставки "Около". Также X5 развивает 5Post - cервис доставки товаров из интернет-магазинов в пункты выдачи заказов и постаматы в универсамах "Пятерочка". На 31 марта 2021 г. под управлением компании находились 17 959 магазинов.