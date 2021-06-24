В Group-IB сообщили о трехкратном росте числа атак на объекты критической инфраструктуры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. В первой половине 2021 года в России было зафиксировано почти в 3 раза больше атак на объекты критической инфраструктуры, чем за весь 2019 год. Об этом заявил руководитель Департамента сетевой безопасности Group-IB Никита Кислицин в ходе панельной дискуссии "Кибербезопасность критической инфраструктуры" в рамках VI ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит 23-25 июня 2021 года.

"В среднем, 8 промышленных предприятий России из 10 имеют проблемы с обслуживанием ИТ-инфраструктуры. В первой половине 2021 года, в России было зафиксировано почти в 3 раза больше атак на объекты критической инфраструктуры, чем за весь за весь 2019 год", - отметил он. Также за первые 6 месяцев 2021 года, 40% атак на объекты КИИ в России, были совершены киберкриминалом, 60% - прогосударственными атакующими.

К проблемам с обслуживанием ИТ-инфраструктуры организаций приводит недостаток ресурсов, устаревшее программное обеспечение и зачастую невыстроенный процесс патч-менеджмент (процесс закрытия уязвимостей, благодаря своевременным обновлениям программного обеспечения), а значит они являются потенциальной мишенью для киберпреступников, сообщили в Group-IB.

На текущий момент, по данным Group-IB Threat Intelligence & Attribution, суммарно 137 групп, из которых 122 киберкриминальных групп и 15 прогосударственных групп, нацелены на объекты критической инфраструктуры. "Основная мотивация киберкриминальных групп по-прежнему финансовая, большую часть от их числа составляют сегодня "вымогатели", то есть хакеры, атакующие организации с целью выкупа за расшифровку данных. Целями проправительственных хакерских групп являются шпионаж, саботаж и диверсии. Количество атак на объекты критической инфраструктуры в мире с 2019 года выросло в 12 раз", - сообщили в Group-IB.

О ЦИПР

VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит 23-25 июня 2021 года в одном из крупнейших деловых центров России - Нижегородской ярмарке. Участники конференции подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года, выделив ключевые тренды и определив необходимые шаги для достижения целей второй технологической пятилетки.

ТАСС - информационное агентство-партнер конференции ЦИПР.