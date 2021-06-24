Михаил Гуцериев покинет совет директоров "Русснефти" после подпадания под санкции ЕС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Бизнесмен Михаил Гуцериев, который через группу "Сафмар" в том числе контролирует нефтяную компанию "Русснефть", принял решение покинуть ее совет директоров, говорится в заявлении компании.

"Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава совета директоров "Русснефть". Соответствующее заявление поступило в компанию", - говорится в сообщении.

Гуцериев попал в санкционный список ЕС, который был опубликован 21 июня как мера воздействия на белорусские власти после инцидента с самолетом Ryanair.

В документе ЕС Гуцериев называется "давним другом" Александра Лукашенко, который имеет деловые интересы в энергетической, калийной и туристической сферах Белоруссии. В нем отмечалось, что "Сафмар" был единственной компанией, которая продолжала поставлять нефть в Белоруссию во время переговорного кризиса с Россией в начале 2020 года. Гуцериев также владеет "Славкалием", который строит в Белоруссии Нежинский ГОК, проект оценивается в $2 млрд.

При этом в санкционном "белорусском" списке Минфина США, который аналогично был опубликован в понедельник, Гуцериев не значился.

"Русснефть", входящая в холдинг "Сафмар" Михаила Гуцериева, поставляет нефть в Белоруссию, но в небольших объемах. На ее долю приходится всего 71 тыс. тонн из 4,5 млн тонн, утвержденных для поставки во втором квартале 2021 года.

Компания входит в десятку крупнейших по добыче в стране. Объем 2P запасов компании превышает 200 млн тонн (SPE).