АТОР: россияне активно интересуются возможностью отмены туров в Краснодарский край

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россияне в связи с новыми ограничениями в Краснодарском крае активно интересуются возможностью отмены туров, однако туроператоры пока рекомендуют не торопиться с аннулированием. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Как только было опубликовано заявление кубанских властей о том, что в гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен будет отрицательный тест на COVID-19, а с 1 августа - сертификат о вакцинации, "пошел шквал запросов от туристов на аннуляцию", отметила Ломидзе.

"Это сообщение вызвало волну негатива и возмущения со стороны наших туристов. Пока мы путешественникам рекомендуем такие запросы не доводить до аннуляции, надеемся на благоприятный исход дела и хотим увидеть документ, потому что непонятно, как будут проверять частный сектор", - пояснила исполнительный директор АТОР.

По ее словам, будет несправедливо, если ограничения затронут только отели и не коснутся частного сектора. "Независимо от всех факторов, на наш взгляд, все это требует вмешательства на самом высоком уровне", - считает она.