В ОЭЗ "Тольятти" открылось производство автокомпонентов

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Производство автокомпонентов открылось в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Самарской области. Предполагается, что после завершения всех инвестиционных циклов предприятие станет единственной точкой, где под одной крышей будут проходить все технологические операции по производству автомобильных сидений.

"В четверг, 24 июня, на территории особой экономической зоны "Тольятти" Самарской области введено в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов. Старт работе завода "Форесия" в режиме видеоконференции дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Форесия" на территории региона будет выпускать автомобильные сидения", - говорится в сообщении.

Предполагается, что проект запустят в три этапа. В рамках первого уже налажен выпуск каркасов сидений, сейчас строятся новые корпуса под пошив обивки. Планируется, что работы будут завершены к концу 2021 года. Летом 2022 года во время третьего инвестиционного этапа появится возможность выпускать пенный наполнитель для сидений. В правительстве региона отметили, что общий объем вложений превысит 2,5 млрд рублей. В результате полного запуска завода создадут около 600 рабочих мест, при этом в перспективе число занятых на производстве планируется увеличить до одной тыс.

Азаров отметил, что за счет создания новых производств ситуация на рынке труда меняется в лучшую сторону.

"Сегодня вакансий в регионе в целом и в Тольятти в частности в два раза больше, чем тех людей, которые стоят на учете в фонде занятости. <…> Мы переломили негативный тренд, который складывался в регионе на протяжении ряда лет. Несмотря на сложности прошлого года, несмотря на пандемию, мы создаем новые рабочие места". - сказал глава региона. Он сообщил, что рабочие места создаются за счет привлечения инвестиций и создания необходимой инфраструктуры для компаний.

После завершения строительства предприятия Тольяттинский завод в системе глобальной компании "Форесия" станет единственным предприятием, в котором "под одной крышей" будут осуществляться все технологические операции по производству автомобильных сидений, отметили в правительстве Самарской области. В день планируют выпускать около 1,5 тыс. машинокомплектов, которые будут поставляться в АО "Автоваз", альянс Renault-Nissan, Volkswagen Group Rus.

При этом размещение завода на территории региона позволит повысить уровень локализации продукции "Автоваза". "Это очень важно, потому что "Автоваз" сможет претендовать на меры государственной поддержки, а они масштабные, при условии выполнения требований по локализации производства автокомпонентов на территории России", - отметил Азаров.

Об ОЭЗ

Сейчас на территории ОЭЗ "Тольятти" работает 12 производств, на которых создано порядка 1,7 тыс. рабочих мест. На площадке ОЭЗ "Тольятти" реализуют проекты 26 резидентов, которые заявили инвестиции на сумму порядка 25 млрд рублей. Предполагается, что предприятия создадут более 5,1 тыс. рабочих мест. Среди отраслей, в которых планируется реализовать проекты, указаны химия, упаковка, фармацевтика, металлообработка.