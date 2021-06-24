Глава МВФ примет участие в Международном финансовом конгрессе

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева примет 30 июня участие в Международном финансовом конгрессе (МФК), который Банк России проводит в онлайн-формате. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МВФ Джерри Райс на регулярном брифинге для журналистов.

"Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 30 июня примет участие в Международном финансовом конгрессе, который организует Банк России", - отметил он.

МФК пройдет с 28 июня по 2 июля 2021 года в онлайн-формате. Как отмечает Банк России, тематические направления конгресса охватят денежно-кредитную политику, банковскую систему, секторы страхования, коллективных инвестиций и пенсионных накоплений, финансовых технологий, управления данными и другие. В мероприятиях МФК примут участие руководство Банка России, представители зарубежных и международных регуляторов, российских и иностранных финансовых организаций.