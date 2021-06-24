Segezha Group завершила в Карелии инвестпроект в 14,6 млрд рублей

ТАСС, 24 июня. Крупнейший лесопользователь в европейской части России компания Segezha Group завершила в Республике Карелия инвестиционный проект с общим объемом инвестиций в 14,6 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Сегежский ЦБК" (Segezha Group, входит в АФК "Система") завершил инвестиционный проект в области освоения лесов. <..> Для реализации приоритетного инвестиционного проекта "Сегежскому ЦБК" были выделены в аренду на льготных условиях лесные участки объемом ежегодного лесопользования 219,5 тыс. куб. м. Фактически средства, привлеченные в инвестиционный проект, составили 14,6 млрд руб. Для местного населения создано 171 новое рабочее место", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предприятие приступило к реализации проекта в 2016 году. "Проведена модернизация варочной установки, построена новая бумагоделательная машина, многотопливный котел, закуплена новая лесозаготовительная и лесовозная техника. Все модернизированное и новое оборудование введено в эксплуатацию", - отмечается в сообщении.

Segezha Group - крупнейший лесопользователь в европейской части России и один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция реализуется в более чем 100 странах мира. Segezha Group занимает первое место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов.