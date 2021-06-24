Акционеры "Лукойла" одобрили дивиденды за 2020 год в объеме 147,6 млрд рублей

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Акционера "Лукойла" на годовом собрании одобрили рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды по итогам 2020 года в размере 213 рублей на обыкновенную акцию без учета промежуточных выплат, следует из сообщения компании.

Всего на дивиденды будет направлено 147,6 млрд рублей.

С учетом промежуточных дивидендов за девять месяцев 2020 года общая сумма выплат составит 259 рублей на акцию.

Выплата должна быть произведена не позднее 2 августа 2021 года. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, фиксируется по состоянию на 5 июля 2021 года.

Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ по итогам 2020 года составила 197,6 млрд рублей. Из этой суммы 31,9 млрд рублей было направлено на выплату дивидендов за девять месяцев 2020 года. Еще 18,1 млрд рублей акционеры решили оставить нераспределенными.

Согласно дивидендной политике "Лукойла", на выплаты акционерам за вычетом акций, принадлежащих организациям группы "Лукойл", направляется не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока. Показатель рассчитывается как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение собственных акций. Дивиденды выплачиваются дважды в год, включая промежуточные.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются глава компании Вагит Алекперов (28,33%), вице-президент по стратегическому развитию компании Леонид Федун (около 10%). Всего менеджмент компании контролирует 39,3% акций компании, прочие акционеры - 60,7%.