ЕС запретил любые поставки из Белоруссии базовых нефтепродуктов и хлористого калия

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) ввел в четверг экономические санкции против Белоруссии, в рамках которых запретил импорт и любые виды поставок из Белоруссии продуктов из битумной нефти, нефтяного газа и других нефтепродуктов, а также хлористого калия. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в четверг в "Официальном журнале ЕС". В нем отмечается, что санкции вступают в силу 25 июня.

"Закупки, импорт, передача из Белоруссии нефтепродуктов будут запрещены", - говорится в документе. Также запрещено оказывать любые услуги, обеспечивающие подобные поставки, вплоть до брокерских. Аналогичные ограничения введены в отношении хлористого калия.

В список подлежащих запрету продуктов вошли продукты из битумной нефти, нефтяного газа, ряд парафинов. В списке не фигурируют основные нефтехимические продукты, поставляемые из Белоруссии в ЕС, - бензин и дизель.

Санкции ЕС против Минска включают запрет на долгосрочное кредитование правительственных и государственных структур Белоруссии, а также компаний и банков с государственным участием свыше 50%, в том числе Беларусбанка, Белинвестбанка, Белагропромбанка.

"Будет запрещено прямо или косвенно приобретать, продавать или производить любые иные операции с ценными бумагами и другими инструментами финансовых рынков, срок погашения которых превосходит 90 дней и которые были выпущены после 29 июня 2021 года правительством Республики Белоруссии, государственными органами, компаниями или агентствами, основными кредитными и финансовыми институтами, государственная доля владения которыми превышает 50%", - говорится в документе.

В приложении к нему отдельно перечислены Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк, на которые распространяются эти ограничения.