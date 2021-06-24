Врио главы Северной Осетии поручил возобновить создание мусоросортировочного комплекса

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 июня. /ТАСС/. Врио Главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил возобновить реализацию инвестпроекта по созданию нового мусоросортировочного комплекса, строительство которого приостановили в мае во Владикавказе. Такое поручение он дал в четверг ходе заседания правительства республики.

"Месяц назад, чуть побольше, мы приостановили стройку, так как не было соответствующих документов и не было понимания конечного результата. Сегодня <...> инвестпрограмма инвестором предоставлена. <...> Сейчас нам понятны затраты, которые несет инвестор и понятен порядок их возмещения, основная цель - не допустить резкого повышения тарифа [на вывоз мусора]. <...> Оформляем разрешение на продолжения строительства", - сказал он.

Врио главы добавил, что определены условия взаимодействия инвестора с республикой - это концессионное соглашение, которое заключается на взаимовыгодных условиях. Меняйло отметил, что в ближайшие три года тариф будет расти только в рамках существующей инфляции. Руководитель республики отметил, что проект рекультивации существующего полигона также нуждается в корректировке.

В мае Меняйло сообщил о приостановке всех работ до определения условий реализации этого проекта для республики. Мусоросортировочный комплекс строит компания "Эра". Планируется перерабатывать до 300 тонн мусора в год. Стоимость проекта превышает 500 млн рублей. По проекту после выхода комплекса на полную мощность из поступающих отходов планируют отбирать до 50%, что позволит значительно увеличить срок службы полигона.