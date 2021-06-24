Ceconomy не намерена снижать долю в "М.Видео" из-за санкций ЕС против Гуцериева

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Компания Ceconomy AG, владеющая 15% акций ПАО "М.Видео", не намерена менять размер своей доли в капитале компании в связи с внесением в санкционные списки Евросоюза Михаила Гуцериева. Об этом ТАСС сообщил ее представитель.

"На данный момент мы не планируем менять размер нашей доли из-за этого обстоятельства", - сказал представитель компании.

Контролирующим акционером компании является ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева. Еще 15% акций принадлежит германской компании Media-Saturn-Holding GmbH, основным акционером которой является Ceconomy AG. Около 1,1% принадлежит ООО "МВМ". Группа "Сафмар" в середине марта продала в рамках SPO "М.Видео" 13,5% акций компании (до сделки владела 73,5%), доля акций компании в свободном обращении выросла до 24%.

Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС, который был опубликован 21 июня как мера воздействия на белорусские власти после инцидента с самолетом Ryanair. В документе ЕС Гуцериев называется "давним другом" Александра Лукашенко, который имеет деловые интересы в энергетической, калийной и туристической сферах Белоруссии.