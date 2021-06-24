Российские металлурги потеряли более $3 млрд на фоне предложения об экспортных пошлинах

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Суммарное состояние крупнейших российских металлургов сократилось более чем на $3 млрд на фоне предложения о введении экспортных пошлин на черные и цветные металлы с 1 августа до 31 декабря. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, опубликованные в четверг.

Так, потери владельца "Северстали" Алексея Мордашова и его семьи составили $540 млн, следует из данных рейтинга на 17:52 мск. Совладелец "Норникеля" Владимир Потанин потерял $890 млн, владелец НЛМК Владимир Лисин - $744 млн. Более чем на $192 млн уменьшилось состояние совладельца "Евраза" Романа Абрамовича. Владелец ММК Виктор Рашников потерял $384 млн, совладелец "Евраза" Александр Абрамов - $133 млн. Совладелец UC Rusal Олег Дерипаска потерял до $160 млн, а состояние еще одного совладельца "Евраза" Александра Фролова уменьшилось на $67 млн.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания правительства заявил, что министерство предлагает ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа до 31 декабря. Решетников добавил, что пошлина будет комбинированная и будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической, которая будет рассчитываться как минимальная ставка за тонну продукции.