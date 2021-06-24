ФТС опровергла уголовное дело против российского подразделения IKEA

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России не возбуждала уголовное дело в отношении российского подразделения компании IKEA - ООО "ИКЕА Торг", при этом результаты таможенной проверки ведомство не раскрывает. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФТС, комментируя соответствующую информацию.

"Информация о возбуждении ФТС уголовного дела в отношении российского подразделения IKEA не соответствует действительности. В настоящее время в отношении ООО "ИКЕА Торг" завершена таможенная проверка. Говорить о сути и сумме претензий к компании со стороны российской таможни считаем некорректным, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 356 ТК ЕАЭС информация, полученная таможенными органами при проведении таможенного контроля, используется исключительно для выполнения возложенных на них задач и функций. Также данная информация относится к категории коммерческой тайны", - отметили в пресс-службе.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что таможенная служба РФ начала административную проверку российского подразделения IKEA на предмет возможной неуплаты таможенных платежей на сумму свыше 1 млрд рублей ($14 млн). По данным агентства, ФТС начала проверку в прошлом году, утверждая, что импортер ООО "ИКЕА торг" занижало стоимость лицензионных платежей в 2017-2020 годах и заявляло недостоверные сведения.