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Пандемия COVID-19
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АТОР заявила о начале массовой аннуляции туров в Краснодарский край

Туриндустрия Краснодарского края понесет огромные потери, на август приходится 25% ее годового дохода

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила о начале массовой аннуляции туров в Краснодарский край из-за анонсированных властями региона ограничений, связанных с пандемией.

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"Уже начались массовые аннуляции турпакетов и бронирований гостиниц, в результате которых туристский бизнес понесет большие потери - только на август 2021 года приходится 25% годового дохода всей индустрии Краснодарского края", - говорится в сообщении АТОР.

Решение кубанских властей о том, что для заселения в гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен будет отрицательный тест на COVID-19, а с 1 августа - сертификат о вакцинации, нанесет "колоссальный удар" по туроператорам, которые будут вынуждены осуществлять возвраты денежных средств туристам, считают в ассоциации. По прогнозу, минимум 50% туристов может отказаться от поездки в регион.

В этой связи АТОР просит правительство РФ, Ростуризм и власти Краснодарского края "не допустить провала туристического сезона в стране и смягчить правила заселения в отели курортов юга России". "Для этого необходимо позволить объектам размещения края принимать гостей как с сертификатом о вакцинации, так и при наличии отрицательного ПЦР-теста - так же, как это делают зарубежные страны", - говорится в сообщении ассоциации.

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РоссияПандемия COVID-19
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